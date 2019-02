தேசிய செய்திகள்

சிறு விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.6 ஆயிரம் நிதி வழங்கப்படும் -பியூஸ் கோயல் + "||" + FM Piyush Goyal: Under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, 6000 rupees per year for each farmer, in three instalments, to be transferred directly to farmers' bank accounts, for farmers with less than 2 hectares landho

சிறு விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.6 ஆயிரம் நிதி வழங்கப்படும் -பியூஸ் கோயல்