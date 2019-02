தேசிய செய்திகள்

1 கோடி இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு திறன் பயிற்சி அளிக்கப்படும் - மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல் + "||" + Piyush Goyal: Employment Skills will be given to 1 crore youth

1 கோடி இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு திறன் பயிற்சி அளிக்கப்படும் - மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல்