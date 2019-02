தேசிய செய்திகள்

‘பட்ஜெட்டை பார்த்து காங்கிரசாருக்கு காய்ச்சல் வந்துவிட்டது’ - பொன் ராதாகிருஷ்ணன் கிண்டல் + "||" + 'The Congress has got a fever for the budget.' - Ponnu Radhakrishnan

