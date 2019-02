சினிமா செய்திகள்

”சின்னதம்பி யானையை கும்கியாகிவோம் என்று அதிகாரிகள் எடுத்திருக்கும் முடிவு மிருகத்தனமானது” - நடிகர் ஜி.வி.பிரகாஷ் + "||" + The decision by the authorities is brutal

”சின்னதம்பி யானையை கும்கியாகிவோம் என்று அதிகாரிகள் எடுத்திருக்கும் முடிவு மிருகத்தனமானது” - நடிகர் ஜி.வி.பிரகாஷ்