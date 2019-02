பீகாரில் சீமாஞ்சல் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் விபத்து: பிரதமர் மோடி இரங்கல்

புதுடெல்லி,

ஜோக்பனி-ஆனந்த் விகார் செல்லும் சீமாஞ்சல் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் இன்று அதிகாலை 3.58 மணியளவில் சஹடாய் பஜர்க் பகுதியருகே திடீரென விபத்தில் சிக்கி தடம் புரண்டது.

இந்த விபத்தில் 11 ரெயில் பெட்டிகள் தடம் புரண்டன. இவற்றில் 3 பெட்டிகள் கவிழ்ந்தது. இந்த சம்பவத்தில் 7 பேர் பலியாகி உள்ளனர். பலர் காயமடைந்து உள்ளனர். இதனை தொடர்ந்து மீட்பு மற்றும் நிவாரண பணிகள் நடந்து வருகின்றன.

இந்நிலையில் ரயில் விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு பிரதமர் மோடி இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் டுவிட்டரில் கூறியிருப்பதாவது:

பீகாரில் சீமாஞ்சல் ரயில் விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். ரயில் விபத்தில் காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்திக்கிறேன் என்று கூறியுள்ளார்.

Deeply anguished by the loss of lives due to the derailment of coaches of the Seemanchal Express. My thoughts are with the bereaved families. May the injured recover quickly. Railways, NDRF, and local authorities are providing all possible assistance in the wake of the accident.