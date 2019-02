மாநில செய்திகள்

சின்னத்தம்பி யானை விவகாரம்: வன ஆர்வலர்களின் கோரிக்கை குறித்து அரசு பரிசீலிக்கும் - அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் + "||" + The government will consider the request of the activists DindigulSreenivaasan

சின்னத்தம்பி யானை விவகாரம்: வன ஆர்வலர்களின் கோரிக்கை குறித்து அரசு பரிசீலிக்கும் - அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன்