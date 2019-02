தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரசை வெற்றிபெறச் செய்தால் நாடு முழுவதும் விவசாய கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் - ராகுல் காந்தி சொல்கிறார் + "||" + If Congress succeeds in parliamentary elections, agriculture debt will be discontinued across the country - Rahul Gandhi says

நாடாளுமன்ற தேர்தலில் காங்கிரசை வெற்றிபெறச் செய்தால் நாடு முழுவதும் விவசாய கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் - ராகுல் காந்தி சொல்கிறார்