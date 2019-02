தேசிய செய்திகள்

முறைகேடு வழக்கில் கொல்கத்தா காவல் ஆணையரை விசாரிக்க அனுமதிகோரி சிபிஐ சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மனு -நாளை விசாரணை + "||" + CBI moves Supreme Court seeking directions to Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar to cooperate with the investigation in Saradha chit fund case.

