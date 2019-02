தேசிய செய்திகள்

கொல்கத்தா விவகாரம்: பாராளுமன்றத்தில் எதிர்கட்சிகள் அமளி; மக்களவை 2 மணி வரை ஒத்திவைப்பு + "||" + Lok Sabha adjourned till 2pm following an uproar by opposition parties over yesterday's incident in West Bengal.

கொல்கத்தா விவகாரம்: பாராளுமன்றத்தில் எதிர்கட்சிகள் அமளி; மக்களவை 2 மணி வரை ஒத்திவைப்பு