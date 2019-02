தேசிய செய்திகள்

எங்கள் போராட்டம் எந்த ஒரு நிறுவனத்துக்கும் எதிரானது அல்ல, மோடி அரசின் அட்டூழியங்களுக்கு எதிரானது-மம்தா பானர்ஜி + "||" + West Bengal CM Mamata Banerjee: Our satyagraha is not against any agency, it is against Modi government's atrocities.

