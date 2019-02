தேசிய செய்திகள்

இந்திரா காந்தியை போன்று மோடி இல்லை, அவருடனான ஒப்பீடு அவமானமாகும் -ராகுல்காந்தி + "||" + Modi nothing like Indira, comparisons are an insult, says Rahul Gandhi

இந்திரா காந்தியை போன்று மோடி இல்லை, அவருடனான ஒப்பீடு அவமானமாகும் -ராகுல்காந்தி