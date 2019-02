மாநில செய்திகள்

அ.தி.மு.க.வில் இருக்கும் அனைத்து அடிப்படை உறுப்பினர்களும் தேர்தலில் போட்டியிட தகுதி இருக்கிறது -ஓ.பன்னீர்செல்வம் + "||" + All the basic members of the AIADMK The contest is eligible to compete OPS

