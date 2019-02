தேசிய செய்திகள்

சபரிமலையில் கடைபிடிக்கும் நடைமுறைகள் பாரம்பரியம் சார்ந்தது, அது தீண்டாமை அல்ல -சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வாதம் + "||" + The tradition of shopkeeping practices in Sabarimala, It is not untouchability Argument in the Supreme Court

சபரிமலையில் கடைபிடிக்கும் நடைமுறைகள் பாரம்பரியம் சார்ந்தது, அது தீண்டாமை அல்ல -சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வாதம்