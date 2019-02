மாநில செய்திகள்

மத்தியில் ராகுல் காந்தி தலைமையில் புதிய ஆட்சி அமையும்-தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி + "||" + Led by Rahul Gandhi The new rule will be Tamil Nadu Congress leader KS Azhagiri

மத்தியில் ராகுல் காந்தி தலைமையில் புதிய ஆட்சி அமையும்-தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே.எஸ்.அழகிரி