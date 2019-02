தேசிய செய்திகள்

பொதுச்செயலாளர் பொறுப்பை ஏற்றார் பிரியங்கா காந்தி ”பிரியங்கா ஜிந்தாபாத் என தொண்டர்கள் முழுக்கம்” + "||" + Congress General Secretary for Uttar Pradesh east Priyanka Gandhi Vadra at the Congress Headquarters in Delhi.

பொதுச்செயலாளர் பொறுப்பை ஏற்றார் பிரியங்கா காந்தி ”பிரியங்கா ஜிந்தாபாத் என தொண்டர்கள் முழுக்கம்”