தேசிய செய்திகள்

பாஜகவால் தொழிலதிபர்களின் கடனை தள்ளுபடி செய்ய முடியும் எனில், காங்கிரசால் ஏழைகளுக்கு குறைந்தபட்ச வருமானத்தை அளிக்க முடியும் -ராகுல்காந்தி + "||" + Rahul Gandhi in Odisha Highlights| PM Modi runs Odisha through remote from Delhi: Rahul Gandhi

பாஜகவால் தொழிலதிபர்களின் கடனை தள்ளுபடி செய்ய முடியும் எனில், காங்கிரசால் ஏழைகளுக்கு குறைந்தபட்ச வருமானத்தை அளிக்க முடியும் -ராகுல்காந்தி