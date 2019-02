மாநில செய்திகள்

தமிழக அரசின் மொத்த கடன் இந்த நிதியாண்டில் ரூ 3,97,495.96 கோடியாக இருக்கும்; பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு + "||" + The total debt of Tamil Nadu is Rs 3,97,495.96 crore in this financial year TNBudget

தமிழக அரசின் மொத்த கடன் இந்த நிதியாண்டில் ரூ 3,97,495.96 கோடியாக இருக்கும்; பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு