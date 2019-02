உலக செய்திகள்

ஜமால் கசோகி மீது புல்லட் பயன்படுத்தப் போவதாக இளவரசர் மிரட்டல் + "||" + Saudi Crown Prince Threatened To Use "Bullet" On Jamal Khashoggi: Report

ஜமால் கசோகி மீது புல்லட் பயன்படுத்தப் போவதாக இளவரசர் மிரட்டல்