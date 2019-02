உலக செய்திகள்

ராணுவ ஆட்சி நடைபெறும் தாய்லாந்தில் பிரதமர் பதவிக்கு இளவரசி போட்டி + "||" + The military regime in Thailand Princess contest for the post of Prime Minister

ராணுவ ஆட்சி நடைபெறும் தாய்லாந்தில் பிரதமர் பதவிக்கு இளவரசி போட்டி