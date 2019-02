தேசிய செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலுடன் 21 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் நடத்த வேண்டும் - தலைமை தேர்தல் ஆணையருக்கு, மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் + "||" + Parliamentary elections to 21 Assembly seats the election should be conducted - Letter to the Chief Election Commissioner, MK Stalin letter

நாடாளுமன்ற தேர்தலுடன் 21 சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தல் நடத்த வேண்டும் - தலைமை தேர்தல் ஆணையருக்கு, மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம்