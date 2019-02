உலக செய்திகள்

டிரம்ப்- கிம் இடையேயான சந்திப்பு ஹனோய் நகரில் நடைபெறும் என அறிவிப்பு + "||" + Trump announces that he and Kim Jong Un will meet in Hanoi, Vietnam

டிரம்ப்- கிம் இடையேயான சந்திப்பு ஹனோய் நகரில் நடைபெறும் என அறிவிப்பு