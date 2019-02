தேசிய செய்திகள்

வடகிழக்கு மாநிலங்கள் வளர்ச்சி பெற்றால் மட்டுமே, புதிய இந்தியாவை உருவாக்க முடியும் -பிரதமர் மோடி + "||" + I have repeatedly said that new India will only grow at its fullest power when eastern India, North East is at a rapid pace of growth-PM Modi

