தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் கூட்டணி அரசை கவிழ்க்கும் பா.ஜ.க.வின் முயற்சி வெற்றியடையாது; மல்லிகார்ஜுன கார்கே + "||" + BJP will not succede in its attempt to topple JDS-Cong Coalition Govt in Karnataka: Mallikarjun Kharge

கர்நாடகாவில் கூட்டணி அரசை கவிழ்க்கும் பா.ஜ.க.வின் முயற்சி வெற்றியடையாது; மல்லிகார்ஜுன கார்கே