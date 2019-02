தேசிய செய்திகள்

டெல்லி அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் இருந்து விசாரணை முடிந்து புறப்பட்டு சென்றார் ராபர்ட் வதேரா + "||" + Delhi Robert Vadra leaves from Enforcement Directorate office after being questioned in connection with a money laundering case.

டெல்லி அமலாக்கத்துறை அலுவலகத்தில் இருந்து விசாரணை முடிந்து புறப்பட்டு சென்றார் ராபர்ட் வதேரா