மாநில செய்திகள்

8-ம் வகுப்பு வரை கட்டாய தேர்ச்சி முறையை ரத்து செய்யக்கூடாது டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Do not cancel compulsory passing procedures up to class 8

8-ம் வகுப்பு வரை கட்டாய தேர்ச்சி முறையை ரத்து செய்யக்கூடாது டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தல்