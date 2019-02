கிரிக்கெட்

3வது டி20 கிரிக்கெட்; டாஸ் வென்ற இந்தியா பந்துவீச்சு தேர்வு + "||" + 3rd T20 cricket; India won the toss and chose to field

3வது டி20 கிரிக்கெட்; டாஸ் வென்ற இந்தியா பந்துவீச்சு தேர்வு