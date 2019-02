மாநில செய்திகள்

கமல் தேவையில்லாமல் திமுகவை விமர்சித்திருப்பதை வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் - கே.எஸ்.அழகிரி + "||" + I strongly condemn the criticism of the DMK KSAlagiri

கமல் தேவையில்லாமல் திமுகவை விமர்சித்திருப்பதை வன்மையாக கண்டிக்கிறேன் - கே.எஸ்.அழகிரி