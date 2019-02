தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீரில் 5 பயங்கரவாதிகள் சுட்டுக்கொலை + "||" + Kulgam encounter: Five terrorists have been killed; weapons and warlike stores recovered. Operation over. #JammuAndKashmir

