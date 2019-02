தேசிய செய்திகள்

உப்பள்ளி பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள வந்த பிரதமர் மோடிக்கு கொலை மிரட்டல் + "||" + Threatened to kill Modi, who was present at Uppalli public meeting

உப்பள்ளி பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொள்ள வந்த பிரதமர் மோடிக்கு கொலை மிரட்டல்