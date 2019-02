தேசிய செய்திகள்

மும்பை இரட்டை குண்டுவெடிப்பு வழக்கில் தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்ட கைதி மரணம் + "||" + Mohammad Hanif Syed, One of the Convicts in 2003 Mumbai Twin Bomb Blasts, Dies at Nagpur Hospital

