தேசிய செய்திகள்

முல்லைப்பெரியாறில் அணை கட்டும் பணியில் ஈடுபடவில்லை சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேரளா பதில் + "||" + Kerala responds to the Supreme Court not engaging in dam construction in Mullaperiyar

முல்லைப்பெரியாறில் அணை கட்டும் பணியில் ஈடுபடவில்லை சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கேரளா பதில்