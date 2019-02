தேசிய செய்திகள்

மாநிலங்கள் தங்கள் நிதிக்காக பிச்சை எடுக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்படுவதாக கூறுவது தவறு - தம்பிதுரை கருத்திற்கு பியூஷ் கோயல் பதில் + "||" + piyush goyal is the answer to thambidurai

மாநிலங்கள் தங்கள் நிதிக்காக பிச்சை எடுக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்படுவதாக கூறுவது தவறு - தம்பிதுரை கருத்திற்கு பியூஷ் கோயல் பதில்