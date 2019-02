தேசிய செய்திகள்

‘‘நீர் சேமிப்புக்கு செயல் திட்டம் வகுக்க வேண்டும்’’ மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுரை + "||" + "You have to devise a plan for water storage" Central Government Advisory to States

‘‘நீர் சேமிப்புக்கு செயல் திட்டம் வகுக்க வேண்டும்’’ மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுரை