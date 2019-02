தேசிய செய்திகள்

டெல்லி ஓட்டலில் பயங்கர தீ விபத்து: 9 பேர் பலி + "||" + #UPDATE 9 dead in the fire that broke out in Hotel Arpit Palace in Karol Bagh today. Rescue operations still underway. #Delhi

