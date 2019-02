தேசிய செய்திகள்

காங்கிரஸ், சமாஜ்வாடி கட்சிகள் அமளியால் நாடாளுமன்ற இரு அவைகளின் நடவடிக்கைகள் பாதிப்பு + "||" + The Congress and the Samajwadi Party are affected by Both Houses of Parliament

காங்கிரஸ், சமாஜ்வாடி கட்சிகள் அமளியால் நாடாளுமன்ற இரு அவைகளின் நடவடிக்கைகள் பாதிப்பு