தேசிய செய்திகள்

மாசி மாத பூஜைக்காக சபரிமலை அய்யப்பன் கோவில் நடை திறப்பு - 2 ஆயிரம் போலீசார் குவிப்பு + "||" + The opening of Sabarimala Ayyappan Temple for Masi Month Pooja - 2 thousand police concentration

மாசி மாத பூஜைக்காக சபரிமலை அய்யப்பன் கோவில் நடை திறப்பு - 2 ஆயிரம் போலீசார் குவிப்பு