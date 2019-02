மாநில செய்திகள்

ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூ.2 ஆயிரம் சிறப்பு நிதி அறிவிப்புக்கு எதிராக சென்னை ஐகோர்ட்டில் முறையீடு + "||" + Rs 2,000 special fund for poor families Against the notification Appeal to the Chennai High Court

ஏழை குடும்பங்களுக்கு ரூ.2 ஆயிரம் சிறப்பு நிதி அறிவிப்புக்கு எதிராக சென்னை ஐகோர்ட்டில் முறையீடு