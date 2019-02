தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீரில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் சென்ற வாகனம் மீது பயங்கரவாதிகள் துப்பாக்கிச்சூடு - 8 வீரர்கள் உயிரிழப்பு + "||" + Eight CRPF jawans killed in IED blast in Kashmir

ஜம்மு காஷ்மீரில் பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் சென்ற வாகனம் மீது பயங்கரவாதிகள் துப்பாக்கிச்சூடு - 8 வீரர்கள் உயிரிழப்பு