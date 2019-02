சென்னை,

திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில்,

ஜம்மு காஷ்மீரில் நடைபெற்ற சிஆர்பிஎப் வீரர்கள் மீதான பயங்கரவாதிகளின் தாக்குதல் கண்டனத்திற்குரியது. சிஆர்பிஎப் வீரர்கள் மீதான தாக்குதல் கோழைத்தனமானது.

உயிரிழந்த வீரர்களின் குடும்பங்களுக்கு திமுக சார்பில் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம் என பதிவிட்டுள்ளார்.

I’m deeply grieved and firmly condemn the cowardly attack on #CRPF soldiers in Awantipora. DMK while expressing deep condolences to all the bereaved families stands firmly with the security personnel in the service of the nation.