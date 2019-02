தேசிய செய்திகள்

பயங்கரவாத குழுக்களுக்கு ஆதரவு அளிப்பதை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும்: பாக்.கிற்கு அமெரிக்கா கண்டிப்பு + "||" + "Immediately End Support To Terror Groups": US To Pak Over Pulwama Attack

பயங்கரவாத குழுக்களுக்கு ஆதரவு அளிப்பதை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும்: பாக்.கிற்கு அமெரிக்கா கண்டிப்பு