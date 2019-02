மாநில செய்திகள்

கரூர் தொகுதியில் எனக்கு சீட் கிடைக்காவிட்டாலும் நான் அதிமுக வெற்றிக்காக பாடுபடுவேன் -தம்பிதுரை + "||" + I do not get a seat in Karur constituency I will struggle for AIADMK victory- thambidurai

