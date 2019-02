தேசிய செய்திகள்

தீவிரவாத தாக்குதல் : பாகிஸ்தானை தனிமைப்படுத்த அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும் - அருண்ஜெட்லி + "||" + Terrorist attack:To isolate Pakistan All actions will be taken Arun Jaitley

தீவிரவாத தாக்குதல் : பாகிஸ்தானை தனிமைப்படுத்த அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும் - அருண்ஜெட்லி