உலக செய்திகள்

புல்வாமா பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு ஆப்கானிஸ்தான் அதிபர் கண்டனம் + "||" + Afghanistan President Ashraf Ghani statement Terrorism is a cancer in the region, and it requires collective efforts to root it out. #PulwamaAttack

