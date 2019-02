தேசிய செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் உள்ள இந்திய தூதர் அஜய் பிசாரியா டெல்லிக்கு வருமாறு அவசர அழைப்பு + "||" + Indian High Commissioner to Pakistan Ajay Bisaria has been called to Delhi for consultations in the wake of yesterday's #PulwamaAttack

