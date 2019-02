தேசிய செய்திகள்

பயங்கரவாத தாக்குதல் நடந்த இடத்திற்கு மக்கள் செல்ல வேண்டாம் -ராஜ்நாத் சிங் அறிவுறுத்தல் + "||" + civilian movement will be stopped for sometime when a large convoy of security forces passes through an area HM Rajnath Singh in Srinagar

பயங்கரவாத தாக்குதல் நடந்த இடத்திற்கு மக்கள் செல்ல வேண்டாம் -ராஜ்நாத் சிங் அறிவுறுத்தல்