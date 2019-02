தேசிய செய்திகள்

வர்த்தக ரீதியில் ஆதரவான நாடு என பாகிஸ்தானுக்கு அளித்து வந்த அந்தஸ்தை இந்தியா பறித்தது + "||" + India lost its position to Pakistan as a commercially supportive country

