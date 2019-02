மாநில செய்திகள்

புல்வாமா தாக்குதலில் உயிரிழந்த தமிழகத்தை சேர்ந்த சுப்பிரமணியன், சிவசந்திரனுக்கு எனது வீரவணக்கம் - மு.க.ஸ்டாலின் டுவீட் + "||" + The soldiers who save the country will not be wasted

புல்வாமா தாக்குதலில் உயிரிழந்த தமிழகத்தை சேர்ந்த சுப்பிரமணியன், சிவசந்திரனுக்கு எனது வீரவணக்கம் - மு.க.ஸ்டாலின் டுவீட்