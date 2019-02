தேசிய செய்திகள்

இட ஒதுக்கீடு கேட்டு நடந்த குஜ்ஜார் சமூகத்தினரின் போராட்டம் வாபஸ் + "||" + The quester of the Gujjar community has been withdrawn from the reservation demand

இட ஒதுக்கீடு கேட்டு நடந்த குஜ்ஜார் சமூகத்தினரின் போராட்டம் வாபஸ்