தேசிய செய்திகள்

பேச்சுவார்த்தை பற்றி கூட்டணி தலைவர்களுடன் ஆலோசனை செய்து முடிவு; நாராயணசாமி பேட்டி + "||" + Consult with alliance leaders about the negotiations; Narayanasamy

பேச்சுவார்த்தை பற்றி கூட்டணி தலைவர்களுடன் ஆலோசனை செய்து முடிவு; நாராயணசாமி பேட்டி