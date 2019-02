தேசிய செய்திகள்

தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மீண்டும் திறக்க தடை ; தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு வழக்கில் சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்பு + "||" + Supreme Court sets aside National Green Tribunal's order of December 15, 2018 which had allowed reopening of Vedanta Group owned Sterlite plant in Tuticorin.

